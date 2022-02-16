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Данилу Перейра: Мбаппе — лучший в мире на данный момент

Данилу Перейра: Мбаппе — лучший в мире на данный момент
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Данилу Перейра поделился мыслями о победе над «Реалом» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В первом тайме мы играли хорошо, но после перерыва приложили ещё больше усилий и добились своего. Килиан Мбаппе? Он необычный игрок, он наглядно продемонстрировал это своим голом. Для меня на данный момент он лучший.

Я счастлив. Мы выиграли большой матч у классной команды. Всегда приятно побеждать дома», — цитирует португальца сайт УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдёт в Мадриде 9 марта. Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».

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