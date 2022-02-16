Сергей Семак высказался о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с испанским «Бетисом».



«При подготовке к матчу с командой такого уровня нужно всё учитывать. В этом сезоне команда на виду, очень много забивает. У них прекрасные атакующие исполнители.



Команда не случайно находится в топ-3 чемпионата, демонстрируя очень качественную игру. Можно только похвалить команду и главного тренера за этот сезон. Для нас это хорошая возможность показать себя, посмотреть на свои силы.



Отсутствие лидеров играет важную роль, но и количество, и качество игроков «Бетиса» позволяет заменить тех, кто не сможет сыграть. У них хорошие и молодые, и опытные футболисты. Команда хорошо укомплектована, на каждой позиции есть конкуренция», — сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, против «Зенита» у «Бетиса» не сыграют полузащитник Серхио Каналес и нападающий Набиль Фекир. Испанец заболел коронавирусом, а у француза за удаление в игре с «Байером» на групповом этапе.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 мск. Ответная игра пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).