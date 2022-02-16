Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Зальцбург» — «Бавария». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак высказался о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом»

Сергей Семак высказался о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы с «Бетисом»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 с испанским «Бетисом».

«При подготовке к матчу с командой такого уровня нужно всё учитывать. В этом сезоне команда на виду, очень много забивает. У них прекрасные атакующие исполнители.

Команда не случайно находится в топ-3 чемпионата, демонстрируя очень качественную игру. Можно только похвалить команду и главного тренера за этот сезон. Для нас это хорошая возможность показать себя, посмотреть на свои силы.

Отсутствие лидеров играет важную роль, но и количество, и качество игроков «Бетиса» позволяет заменить тех, кто не сможет сыграть. У них хорошие и молодые, и опытные футболисты. Команда хорошо укомплектована, на каждой позиции есть конкуренция», — сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, против «Зенита» у «Бетиса» не сыграют полузащитник Серхио Каналес и нападающий Набиль Фекир. Испанец заболел коронавирусом, а у француза за удаление в игре с «Байером» на групповом этапе.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Зенит» — «Бетис» состоится 17 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 мск. Ответная игра пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).

Новость по теме
Деян Ловрен пропустит первый матч с «Бетисом» в Лиге Европы из-за травмы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022