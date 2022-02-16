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Куртуа: Месси бьёт много пенальти, трудно угадать. Я решил, что он пробьёт в левый угол

Куртуа: Месси бьёт много пенальти, трудно угадать. Я решил, что он пробьёт в левый угол
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Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал эпизод с нереализованным пенальти нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Месси бьёт много пенальти, поэтому трудно угадать. Он не реализовал несколько пенальти, когда бил в правый угол, так что я решил, что он пробьёт в левый от вратаря угол. Была вероятность, что он пробьёт по центру, так он забил «Лейпцигу». Я просто сказал себе: «Хорошо, прыгну влево». У меня вышел хороший сейв», — приводит слова Куртуа Mirror.

Напомним, встреча завершилась победой «Пари Сен-Жермен» со счётом 1:0. На 94-й минуте нападающий французского клуба Килиан Мбаппе забил единственный гол. Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдёт в Мадриде 9 марта.

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