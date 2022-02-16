Юлиан Нагельсман раздражён низкой активностью «Баварии» на трансферном рынке

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман разочарован низкой активностью мюнхенского клуба на трансферном рынке, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Кристиана Фалька.



Напомним, Нагельсман возглавил мюнхенскую «Баварию» в прошлом году. Ранее специалист работал в основной команде «Хоффенхайма» и «РБ Лейпциг». Под руководством Нагельсмана «Бавария» стала обладателем Суперкубка Германии в 2021 году, обыграв дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:1.



«Бавария» в 22 матчах набрала 52 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022. Напомним, клуб является действующим чемпионом страны. В следующем туре чемпионата Германии мюнхенский клуб сыграет дома с «Гройтером». Игра состоится 20 февраля.