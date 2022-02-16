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«Нижний Новгород» предложил контракт Сильвестру Игбуну

«Нижний Новгород» предложил контракт Сильвестру Игбуну
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«Нижний Новгород» предложил бывшему нападающему «Динамо» Сильвестру Игбуну контракт на полгода с опцией продления. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к игроку.

Напомним, в январе «Динамо» объявило о расторжении контракта с Игбуном по обоюдному согласию сторон. Футболист выступал за московский клуб с 2019 года.

Ранее Игбун играл в составе датского «Мидтьюлланна» и «Уфы». В нынешнем сезоне 31-летний нигерийский нападающий принял участие в 10 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

Московское «Динамо» в 18 матчах набрало 36 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Нижний Новгород» (19) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (38).

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