Фальк — Рашфорду о его недовольстве Роналду: я не выдумываю. И ты это знаешь

Журналист Кристиан Фальк в своём «твиттере» ответил нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рашфорду на пост о Криштиану Роналду. Ранее Фальк сообщил, что Рашфорда не устраивает поведение Роналду. Вскоре Маркус опроверг это.
«Неправда. И ты знаешь это», — написал Фальк в своём «твиттере» в ответ на опровержение Рашфорда.
Напомним, ранее Фальк сообщил, что английских игроков команды, включая Гарри Магуайра и Маркуса Рашфорда, раздражает то, что Роналду пытается руководить раздевалкой со своими друзьями. «Мы теперь придумываем на ровном месте? Пожалуйста, хватит искать разногласия», — написал Маркус в своём «твиттере» в ответ на пост Фалька.
«Манчестер Юнайтед» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Манкунианцы имеют в своём активе 43 очка после 25 туров.
- 16 февраля 2022
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