Тренер «Зальцбурга»: горжусь, что мы 90 минут смогли противостоять «Баварии»

Главный тренер австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» Маттиас Яйссле прокомментировал ничью своей команды с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, который прошёл в Зальцбурге и завершился со счётом 1:1.
«Если я посмотрю на всю игру, на то, как ребята выкладывались по полной, я буду очень доволен. Прежде всего, я горжусь тем, что мы смогли 90 минут противостоять «Баварии». Я немного раздосадован тем, что мы пропустили этот гол, позволивший сопернику сравнять счёт, так поздно, но в целом вы должны похвалить эту команду», — приводит слова Яйссле официальный сайт «Баварии».
Напомним, «Зальцбург» вышел вперёд на 21-й минуте после гола Адаму. На 90-й минуте «Бавария» сравняла счёт — отличился полузащитник мюнхенского клуба Кингсли Коман.
Ответная игра пройдёт в Мюнхене 8 марта.
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