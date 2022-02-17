Защитник «Ромы» хочет остаться в «Милане»
Поделиться
Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци, проводящий текущий сезон на правах аренды в «Милане», хотел бы остаться в стане красно-чёрных на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».
По сведениям источника, у «Милана» есть опция выкупа футболиста в конце сезона за € 4,5 млн, но клуб собирается определиться с будущим Флоренци в апреле-мае. Сообщается, что «Милан» может попросить у «Ромы» скидку.
В нынешнем сезоне Флоренци в 22 матчах во всех турнирах забил один гол. Соглашение итальянского защитника с «Ромой» истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 7 млн.
Ранее Флоренци выступал в составе французского «ПСЖ», испанской «Валенсии» и итальянского «Кротоне».
Новость по теме«Арсенал» заинтересован в подписании нападающего «Милана»
Комментарии
- 17 февраля 2022
-
09:09
-
08:42
-
07:55
-
06:40
-
06:25
-
05:59
-
04:46
-
04:27
-
03:36
-
03:20
-
03:00
-
02:39
-
02:22
-
02:10
-
01:46
-
01:37
-
01:19
-
00:53
-
00:51
-
00:51
-
00:43
-
00:35
-
00:34
-
00:23
-
00:11
- 16 февраля 2022
-
23:59
-
23:51
-
23:31
-
23:26
-
23:23
-
23:16
-
23:14
-
23:01
-
22:58
-
22:38
Партнерский контент