Защитник «Ромы» хочет остаться в «Милане»

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци, проводящий текущий сезон на правах аренды в «Милане», хотел бы остаться в стане красно-чёрных на постоянной основе. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «твиттере».

По сведениям источника, у «Милана» есть опция выкупа футболиста в конце сезона за € 4,5 млн, но клуб собирается определиться с будущим Флоренци в апреле-мае. Сообщается, что «Милан» может попросить у «Ромы» скидку.



В нынешнем сезоне Флоренци в 22 матчах во всех турнирах забил один гол. Соглашение итальянского защитника с «Ромой» истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 7 млн.

Ранее Флоренци выступал в составе французского «ПСЖ», испанской «Валенсии» и итальянского «Кротоне».