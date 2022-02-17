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«Милан», «Наполи» и «Валенсия» заинтересованы в подписании защитника «Ньюкасла»

«Милан», «Наполи» и «Валенсия» заинтересованы в подписании защитника «Ньюкасла»
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Защитник «Ньюкасла» Фабиан Шер предстоящим летом может покинуть команду. В услугах швейцарского футболиста заинтересован ряд европейских клубов. Об этом сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, 30-летнего Шера, у которого в конце сезона заканчивается контракт с «сороками», готовы подписать итальянские клубы «Милан» и «Наполи», а также испанские «Валенсия» и «Севилья».

Шер выступает за «Ньюкасл» с 2018 года, перейдя из «Депортиво» за € 4 млн. В нынешнем сезоне защитник в 14 матчах во всех турнирах отдал одну голевую передачу. Рыночная стоимость Шера порталом Transfermarkt оценивается в € 7 млн.

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