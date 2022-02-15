«Ньюкасл» хочет летом купить защитника «Севильи». Зимой испанцы отказались его продавать

Защитник «Севильи» Диего Карлос может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 28-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Marca.



По информации источника, «сороки» попытаются летом подписать бразильца. Английский клуб хотел купить игрока зимой, но андалусийцы отказались его продавать. «Севилья» требовала за защитника € 45 млн, а «Ньюкасл» был готов предложить только € 30 млн.



Карлос играет за «Севилью» с 2019 года, куда перешёл из «Нанта» за € 15 млн. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Карлос сыграл в 23 матчах и забил два гола.

Видеообзор матча 24-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Эвертон»:

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