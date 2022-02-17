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Бербатов: когда «МЮ» выходил на поле, большинство соперников уже смирились с поражением

Бербатов: когда «МЮ» выходил на поле, большинство соперников уже смирились с поражением
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов вспомнил футболистов, с которыми играл вместе в английском клубе.

«В моё в «Манчестер Юнайтед» были Криштиану Роналду, Уэйн Руни, Райан Гиггз, Пол Скоулз, Рой Кин, Рио Фердинанд и сэр Алекс Фергюсон. Когда мы выходили на поле, большинство соперников уже смирились с поражением», — приводит слова Бербатова Man United News в «твиттере».

41-летний Бербатов выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2008 по 2012 год, проведя за команду 149 матчей, в которых забил 56 голов и отдав 27 голевых передач.

«Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» в перенесённом матче 18-го тура АПЛ:

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