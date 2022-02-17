Гвидо Родригес: меня не беспокоит атака «Зенита»

Полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Зенитом» (3:2). Он забил первый мяч в ворота клуба из Санкт-Петербурга.
«Очень открытый первый тайм, много голов. Мы быстро вышли вперёд, но потом не смогли контролировать матч. Тем не менее были на высоте и добились важного результата.
Ответная игра будет тяжёлой, но надо продолжать идти вперёд. Не могу сказать, что меня беспокоит атака «Зенита». У них хорошие игроки, способные создавать моменты. В таких матчах голы забивают и пропускают. Теперь нам надо поработать над ошибками перед ответной игрой», — передаёт слова Родригеса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
«Зенит» встречался с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча завершилась победой испанского клуба со счётом 3:2. Ответная игра «Зенита» с «Бетисом» пройдёт 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).
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