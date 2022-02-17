«Славия» обыграла «Фенербахче» со счётом 3:2 в 1/16 финала Лиги конференций
Поделиться
Сегодня, 17 февраля, проходили матчи в рамках 1/16 финала Лиги конференций.
В одном из них «Мидтьюлланн» на своём поле в городе Хернинге принимал греческий ПАОК. Сильнее в этом противостоянии оказались хозяева. Единственный гол спустя 20 минут после стартового свистка забил Йоэль Андерссон после паса Эвандера.
Лига конференций. 1/16 финала. 1-й матч
17 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
1 : 0
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Андерссон – 20'
В другой игре ПСВ принимал израильскую «Маккаби». Матч закончился с минимальным счётом — 1:0. Единственный гол забил Коди Гакпо.
Лига конференций. 1/16 финала. 1-й матч
17 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 0
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1:0 Гакпо – 11'
Третий матч Лиги конференций оказался более результативным. В нём сошлись турецкий «Фенербахче» и чешская «Славия». Сильнее оказались чехи — они забили 3 мяча против 2 мячей турок.
Лига конференций. 1/16 финала. 1-й матч
17 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 3
Славия П
Прага, Чехия
0:1 Траоре – 45' 1:1 Пелькас – 58' 1:2 Дорли – 62' 1:3 Лингр – 63' 2:3 Кадыоглу – 83'
В четвёртой игре встречались «Рапид» и «Витесс». В нём сильнее оказались австрийцы — 2:1.
Комментарии
- 18 февраля 2022
-
00:20
-
00:19
-
00:18
- 17 февраля 2022
-
23:59
-
23:55
-
23:52
-
23:48
-
23:30
-
23:27
-
23:21
-
23:17
-
23:15
-
23:14
-
23:12
-
23:09
-
23:08
-
23:05
-
23:00
-
22:58
-
22:56
-
22:45
-
22:44
-
22:39
-
22:36
-
22:22
-
22:16
-
22:14
-
22:05
-
21:48
-
21:44
-
21:43
-
21:29
-
21:26
-
21:17
-
21:16
Партнерский контент