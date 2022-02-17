«Славия» обыграла «Фенербахче» со счётом 3:2 в 1/16 финала Лиги конференций

Сегодня, 17 февраля, проходили матчи в рамках 1/16 финала Лиги конференций.

В одном из них «Мидтьюлланн» на своём поле в городе Хернинге принимал греческий ПАОК. Сильнее в этом противостоянии оказались хозяева. Единственный гол спустя 20 минут после стартового свистка забил Йоэль Андерссон после паса Эвандера.

В другой игре ПСВ принимал израильскую «Маккаби». Матч закончился с минимальным счётом — 1:0. Единственный гол забил Коди Гакпо.

Третий матч Лиги конференций оказался более результативным. В нём сошлись турецкий «Фенербахче» и чешская «Славия». Сильнее оказались чехи — они забили 3 мяча против 2 мячей турок.

В четвёртой игре встречались «Рапид» и «Витесс». В нём сильнее оказались австрийцы — 2:1.