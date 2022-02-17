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«Славия» обыграла «Фенербахче» со счётом 3:2 в 1/16 финала Лиги конференций

«Славия» обыграла «Фенербахче» со счётом 3:2 в 1/16 финала Лиги конференций
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Сегодня, 17 февраля, проходили матчи в рамках 1/16 финала Лиги конференций.

В одном из них «Мидтьюлланн» на своём поле в городе Хернинге принимал греческий ПАОК. Сильнее в этом противостоянии оказались хозяева. Единственный гол спустя 20 минут после стартового свистка забил Йоэль Андерссон после паса Эвандера.

Лига конференций. 1/16 финала. 1-й матч
17 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Окончен
1 : 0
ПАОК
Салоники, Греция
1:0 Андерссон – 20'

В другой игре ПСВ принимал израильскую «Маккаби». Матч закончился с минимальным счётом — 1:0. Единственный гол забил Коди Гакпо.

Лига конференций. 1/16 финала. 1-й матч
17 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Окончен
1 : 0
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1:0 Гакпо – 11'

Третий матч Лиги конференций оказался более результативным. В нём сошлись турецкий «Фенербахче» и чешская «Славия». Сильнее оказались чехи — они забили 3 мяча против 2 мячей турок.

Лига конференций. 1/16 финала. 1-й матч
17 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 3
Славия П
Прага, Чехия
0:1 Траоре – 45'   1:1 Пелькас – 58'   1:2 Дорли – 62'   1:3 Лингр – 63'   2:3 Кадыоглу – 83'

В четвёртой игре встречались «Рапид» и «Витесс». В нём сильнее оказались австрийцы — 2:1.

Лига конференций. 1/16 финала. 1-й матч
17 февраля 2022, четверг. 20:45 МСК
Рапид В
Вена, Австрия
Окончен
2 : 1
Витесс
Арнем, Нидерланды
1:0 Дрёйф – 1'   2:0 Грюлль – 15'   2:1 Опенда – 74'
Удаления: Стойкович – 65' / нет
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