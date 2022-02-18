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«Аталанта» обыграла «Олимпиакос» благодаря дублю Джимсити

«Аталанта» обыграла «Олимпиакос» благодаря дублю Джимсити
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В первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «Аталанта» принимала «Олимпиакос». Встреча проходила на стадионе «Джевисс» в Бергамо (Италия). Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 29-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Олимпиакоса» Тикиниью. На 61-й минуте счёт сравнял защитник бергамасков Берат Джимсити. Через 2 минуты швейцарец с албанским паспортом оформил дубль, принеся победу своей команде – 2:1.

«Аталанта» прекратила выступление в Лиге чемпионов, так как заняла третье место в группе с «Манчестер Юнайтед», «Вильярреалом» и «Янг Бойз» третье место.

Ответная встреча команд состоится 24 февраля на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее (Греция).

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
17 февраля 2022, четверг. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
2 : 1
Олимпиакос
Пирей, Греция
0:1 Тикиньо – 16'   1:1 Джимсити – 61'   2:1 Джимсити – 63'
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