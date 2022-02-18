«Пусть ещё массажиста возьмут». Салихова – о желании Газизова пригласить Кокорина в «Уфу»
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, ранее входившая в совет директоров клуба, отреагировала на новость о возможном переходе Александра Кокорина из «Фиорентины» в «Уфу».
«Газизов хочет купить Кокорина в «Уфу»? Давно ему пора к Газизову в команду. Тем более, к форме фиолетового цвета Александр привык. Пусть еще личного массажиста возьмут и про расписку в 500 тысяч евро за незабитые голы не забудут», — приводит слова Салиховой «Спорт-экспресс».
Напомним, ранее Салихова заявляла, что Газизов «посадил массажиста Кокорина на бюджет «Спартака» и назвала это вредительством. Также Зарема рассказывала о расписке Газизова, который якобы обещал выплатить «Спартаку» € 500 тыс., если Кокорин не забьёт 10 голов за сезон.
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