Ферран Торрес провёл половину матча с «Наполи» в футболке без эмблемы «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес провёл второй тайм матча 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи» (1:1) в бракованной экипировке. На футболке Торреса отсутствовал логотип «Барселоны» и производителя формы Nike.

Фото опубликовано в «твиттере» журналиста Ричарда Бакстона

Напомним, после матча с «Наполи» форвард «Барселоны» Ферран Торрес не смог сдержать слёз.

Встреча «Барселоны» с «Наполи» проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и завершилась с ничейным счётом 1:1. Единственный гол за «Барселону» забил именно Торрес, который реализовал пенальти.

Ответный матч «Наполи» и «Барселоны» состоится 24 февраля на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия), начало — в 23:00 мск.