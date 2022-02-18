«Атлетико» подписал 18-летнего форварда «Порту». Сумма отступных — € 40 млн

Португальский нападающий Габриэль Карвалью стал футболистом мадридского «Атлетико». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
По сведениям источника, 18-летний футболист присоединился к испанской команде на правах свободного агента, подписав контракт до 2026 года. Сумма отступных за Карвалью составляет € 40 млн.
Карвалью — воспитанник лиссабонского «Спортинга». Португальский футболист перешёл в «Порту» летом 2020 года.
В 24 матчах испанского чемпионата «Атлетико» набрал 39 очков и занимает в турнирной таблице пятое место. Столько же очков у «Барселоны», но у сине-гранатовых лучшая разница в дополнительных показателях и матч в запасе.
«Атлетико М» — «Леванте». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 21-й тур:
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