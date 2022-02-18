Шик — второй футболист в сезоне после Левандовского, забивший 20 голов в топ-5 лигах
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Нападающий «Байера» Патрик Шик открыл счёт в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем». Этот гол стал для чешского нападающего 20-м в нынешнем сезоне. Он оказался лишь вторым футболистом в топ-5 лигах, которому покорилась эта цифра. Об этом сообщает Squawka в «Твиттере».
Ранее эта цифра покорилась другому игроку Бундеслиги — нападающему мюнхенской «Баварии» Роберту Левандовскому, забившему на текущий момент 27 голов в чемпионате.
26-летний Шик выступает за леверкузенский клуб с 2020 года, перейдя из «Ромы» за € 26,5 млн. В нынешнем сезоне на счету нападающего также три голевые передачи в матчах чемпионата Германии. Контракт Шика истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 40 млн.
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