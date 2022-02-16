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Чистяков: Азмун — один из лучших нападающих чемпионата. Это большая потеря для «Зенита»

Чистяков: Азмун — один из лучших нападающих чемпионата. Это большая потеря для «Зенита»
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Защитник сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о переходе нападающего Сердара Азмуна в немецкий «Байер».

«Изменится ли игра команды с уходом Азмуна? Хороший вопрос. Наверное, на этот вопрос ответит время. Для меня Сердар был одним из лучших нападающих в чемпионате России. Однозначно. И это большая потеря. У него были все качества хорошего форварда, мне он очень нравился», — цитируют Чистякова «Известия».

Напомним, 30 января «Зенит» объявил о договорённости с «Байером» по досрочному переходу Сердара Азмуна. Несколько дней назад немецкий клуб объявлял, что Азмун подписал предварительный контракт, который вступит в силу летом 2022 года — после истечения соглашения с «Зенитом», однако позже стороны решили осуществить этот трансфер зимой.

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