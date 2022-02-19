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«Бавария» нашла замену Левандовскому в «Аяксе». Поляк может уйти в «Челси» или «Реал»

«Бавария» нашла замену Левандовскому в «Аяксе». Поляк может уйти в «Челси» или «Реал»
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Мюнхенская «Бавария» рассматривает нападающего «Аякса» Себастьена Аллера в качестве возможного сменщика для польского форварда Роберта Левандовского. Об этом сообщает Fichajes.

По сведениям источника, Левандовски в летнее трансферное окно может покинуть команду. Им интересуются «Челси» и «Реал». «Бавария» готовит меры предосторожности на случай такого развития событий, и Аллер возглавляет шорт-лист возможных сменщиков Левандовского.

27-летний Аллер в 19 матчах нидерландского чемпионата забил 16 голов и отдал шесть голевых передач. Также на его счету 10 голов и две голевые передачи в пяти матчах групповой стадии Лиги чемпионов.

Контракт Аллера с «Аяксом» действует до 2025 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 30 млн.

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