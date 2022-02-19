«Эльче» обыграл «Райо Вальекано» благодаря голу Эсекьеля Понсе

Сегодня, 19 февраля, завершался матч 25-го тура чемпионата Испании между «Эльче» и «Райо Вальекано». Команды встречались на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче (Испания). Противостояние закончилось со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 52-й минуте открыл Франсиско Гарсия после паса Иси Паласона. На 76-й минуте Гвидо Каррильо сравнял счёт. Спустя 8 минут гол забил Эсекьель Понсе, права на которого принадлежат московскому «Спартаку». Этот гол стал победным. Эта игра стала для аргентинца дебютной. Он забил через 17 минут после выхода на замену.

Контракт Понсе со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец успешно перенёс операцию на колене и пропустил концовку года.