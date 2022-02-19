Белотти высказался о ситуации с контрактом с «Торино». Ранее он отказал «Зениту»

28-летний итальянский нападающий «Торино» Андреа Белотти после матча 26-го тура чемпионата Италии с туринским «Ювентусом» (1:1) высказался о ситуации с истекающим летом контрактом с нынешним клубом.

«Ситуация с контрактом? Не знаю, что произойдёт дальше, но если бы это было моё последнее туринское дерби, я бы гордился нашим выступлением», — цитирует Белотти известный журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», ссылаясь на эфир DAZN.

Как отмечает сам Романо, несколько месяцев назад Андреа отклонил предложение из России – от санкт-петербургского «Зенита».

В текущем сезоне Белотти принял участие в 12 матчах за «Торино» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в € 28 млн.