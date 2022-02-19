«Спартак» поздравил Понсе с победным голом в дебютном матче за «Эльче»

Московский «Спартак» поздравил нападающего Эсекьеля Понсе, выступающего на правах аренды за «Эльче», с голом в дебютном матче за испанскую команду. Аргентинец отличился в игре 25-го тура Примеры с «Райо Вальекано» (2:1), его гол стал победным.



«Эсекьель Понсе забил победный гол в дебютном матче за «Эльче». Так держать, Танк», — написала пресс-служба «Спартака» в «Твиттере», сопроводив текст эмодзи.

Аргентинский нападающий вышел на замену на 67-й минуте и на 84-й минуте после передачи Пере Мильи забил в ворота «Райо Вальекано».



Контракт Понсе со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец успешно перенёс операцию на колене и пропустил концовку года.

Гол Понсе:

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