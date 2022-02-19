Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лестер» продлил контракт с защитником до 2026 года

«Лестер» продлил контракт с защитником до 2026 года
Комментарии

28-летний защитник «Лестер Сити» Рикарду Перейра продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «лис».

Новое соглашение «Лестера» с португальцем рассчитано до 2026 года. Перейра играет в английском клубе с 2018 года, куда перешёл из «Порту» за € 22 млн.

Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник сыграл в девяти матчах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Также футболист принял участие в одном матче Лиги Европы, но не сумел отметиться взятием ворот или голевой передачей. Перейра пропустил несколько матчей нынешнего сезона из-за травмы подколенного сухожилия.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Лестер» — «Вест Хэм»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Роджерс прокомментировал возможный уход Тилеманса из «Лестера»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022