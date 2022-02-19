«Лестер» продлил контракт с защитником до 2026 года

28-летний защитник «Лестер Сити» Рикарду Перейра продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте «лис».



Новое соглашение «Лестера» с португальцем рассчитано до 2026 года. Перейра играет в английском клубе с 2018 года, куда перешёл из «Порту» за € 22 млн.



Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги защитник сыграл в девяти матчах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Также футболист принял участие в одном матче Лиги Европы, но не сумел отметиться взятием ворот или голевой передачей. Перейра пропустил несколько матчей нынешнего сезона из-за травмы подколенного сухожилия.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Лестер» — «Вест Хэм»:

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