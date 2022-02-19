Фабрегас: Мбаппе в «Реале»? У мадридцев был Роналду, но «Барселона» по-прежнему побеждала

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас высказался о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».



«Мбаппе выделяется на фоне остальных футболистов. Он зверь. Думаю, что он всё ещё может чаще использовать видение поля Месси и Неймара. Иногда ему хочется выразить себя на поле, как его товарищи по команде, но его главный козырь — в прорывах. Со свободным пространством он неудержим.



Килиан в «Реале»? Всё может быть. У «Реала» был и Криштиану Роналду, но «Барселона» не перестала побеждать. К сопернику может прийти очень сильный игрок, но у Хави много молодых талантов. Если они выделяются сейчас, когда дела идут плохо, представьте, что начнётся, когда дела пойдут хорошо. «Барселона» в надёжных руках», — приводит слова Фабрегаса Mundo Deportivo.