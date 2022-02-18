Фабрегас: судить Месси за незабитый пенальти – это смешно. Он не заслужил столько критики

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас считает, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поддаётся избыточной критике. Напомним, ранее футболисты вместе выступали за «Барселону».

«Месси критикуют больше, чем он заслуживает? Определённо. Я читал мнения людей, которые критиковали его за матч с «Реалом». Да, он не был главной звездой на поле, но он провел хорошую игру. Он вывел Мбаппе один на один с голкипером в первом тайме таким пасом, на который был не способен ни один другой футболист на поле. Также он отдавал потенциально голевую передачу на Неймара. Да, он не реализовал пенальти. Но судить его за нереализованный одиннадцатиметровый – это просто смешно. Футбол этим не ограничивается. К тому же, Куртуа – фантастический вратарь со множеством своих достоинств.

Счастлив ли Месси в Париже? Месси счастлив, когда побеждает, когда забивает и когда ему удается решать исходы матчей. Вот почему он был тем, кто он есть, на протяжении последних 15 лет.

Максимально близок к нему по уровню Криштиану Роналду, но я не видел одного игрока, который был бы идентичен Лионелю», — приводит слова Фабрегаса Mundo Deportivo.