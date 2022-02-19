Кутепов сообщил, что в ближайшее время вернётся в расположение «Спартака»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов сообщил, что в ближайшее время вернётся в расположение команды. Из-за повреждения голеностопа футболист был вынужден пройти дополнительное медицинское обследование.



«Набираю форму в Сербии. Пропустил один сбор «Спартака» из-за повреждения голеностопа. Сейчас всё в порядке, уже через пару дней буду с командой», — написал Кутепов в «Инстаграме».



Напомним, Кутепов по причине травмы пропустил несколько товарищеских матчей «Спартака» на зимних тренировочных сборах.



«Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах. На втором месте располагается московское «Динамо», в активе которого 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Сочи» (31).

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