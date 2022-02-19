«Барселона» готова предложить Холанду контракт на пять лет с зарплатой € 20 млн в год

«Барселона» хочет подписать нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Как сообщает Sport.es., «Барса» готова выплатить отступные за норвежца в размере € 75 млн и заплатить большие комиссионные агенту игрока Мино Райоле. Кроме того, сине-гранатовые хотят сделать Холанда лидером нового проекта.
Несмотря на тяжёлое финансовое положение, каталонцы готовы предложить игроку контракт на пять лет с зарплатой € 20 млн в год. Это сделает Холанда самым высокооплачиваемым футболистом команды.
Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 голов и шести голевых передач. В трёх матчах Лиги чемпионов Холанд забил три гола.
Контракт Холанда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 150 млн.
Видеообзор матча 24-го тура Примеры «Эспаньол» — «Барселона»:
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