«Реал» договорился с Холандом о переходе

Руководство мадридского «Реала» предварительно договорилось с нападающим дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом о трансфере. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, представители норвежца встретились с представителями испанского клуба в Монако. Там они договорились, что футболист не может вести переговоры с другими клубами. При этом Эрлинг может покинуть стан «шмелей» по собственному желанию. Однако если он захочет сменить команду этим летом, то единственным вариантом для его перехода будет мадридский «Реал».



Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из «Зальцбурга» за € 20 млн. В нынешнем сезоне норвежский форвард принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором 16 голов и шести голевых передач. В трёх матчах Лиги чемпионов Холанд забил три гола.



Контракт Холанда с немецким клубом истекает летом 2024 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 150 млн.

«Реал» вырвал ничью у «Эльче», проигрывая 0:2 до 82-й минуты:

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