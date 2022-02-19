«Кристал Пэлас» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 19 февраля, состоится матч «Кристал Пэлас» — «Челси». Встреча 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Челси».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Дэвид Кут. Ему будут помогать ассистенты Стюарт Бёрт и Николас Хоптон. Резервный рефери – Майкл Солсбери.



«Челси» набрал 47 очков в 24 матчах и занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (26) находится на 13-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63). Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».

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