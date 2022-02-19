«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 19 февраля, состоится матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли». Встреча 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Фалмер – Зе Амекс» в городе Брайтон энд Хоув. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брайтон» — «Бёрнли».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Кевин Френд. Ему будут помогать ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бек. Резервный рефери – Дин Уайтстоун.
«Брайтон» набрал 33 очка в 24 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Бёрнли» (14) находится на последней, 20-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63). Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».
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