«Астон Вилла» — «Уотфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 19 февраля, состоится матч «Астон Вилла» — «Уотфорд». Встреча 26-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в городе Бирмингем. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Уотфорд».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Роберт Джонс. Ему будут помогать ассистенты Саймон Лонг и Скотт Леджер. Резервный рефери – Мартин Аткинсон.



«Астон Вилла» набрала 27 очков в 23 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (15) находится на предпоследней, 19-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63). Действующий чемпион Англии – «Манчестер Сити».