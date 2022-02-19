Форвард «Ростова» перешёл в словацкий клуб на правах аренды

Нападающий «Ростова» Давид Тошевски перешёл в словацкий клуб «Земплин Михаловце» на правах аренды, сообщается в «твиттере» ростовской команды. Арендное соглашение футболиста рассчитано до конца 2022 года.
«Желаем Давиду успешной игры в «Земплин Михаловце»!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».
В сентябре 2021 года северомакедонского нападающего арендовал польский «Гурник Забже», за который футболист сыграл в трёх матчах. В феврале клубы договорились о досрочном возвращении Тошевски в «Ростов».
Тошевски стал игроком «Ростова» в июле 2020 года, перейдя из «Работнички» за € 1 млн. Форвард провёл за ростовчан семь матчей, результативными действиями не отметился. «Ростов» отдавал футболиста в аренду в «Тамбов», где Давид не сыграл ни одного матча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Тошевски в € 400 тыс.
- 19 февраля 2022
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