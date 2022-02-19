«Арсенал» обыграл «Оренбург» благодаря дублю Маркова

Сегодня, 19 февраля, прошёл товарищеский матч между тульским «Арсеналом» и «Оренбургом». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу туляков.

Счёт в игре открыл Евгений Марков. Затем Марков реализовал пенальти. «Оренбург» занимает первое место в Футбольной национальной лиге.

Команда Миодрага Божовича после 18 матчей в Российской Премьер-Лиге занимает в турнирной таблице 12-ю строчку, набрав 19 очков. Столько же и у «Нижнего Новгорода», но нижегородцы расположились ниже из-за худших дополнительных показателей.



26 февраля тульский «Арсенал» возобновит сезон в чемпионате России гостевым матчем с «Сочи». 2 марта «пушкари» во Владикавказе встретятся с «Аланией» в матче 1/8 финала Кубка России.