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«Арсенал» обыграл «Оренбург» благодаря дублю Маркова

«Арсенал» обыграл «Оренбург» благодаря дублю Маркова
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Сегодня, 19 февраля, прошёл товарищеский матч между тульским «Арсеналом» и «Оренбургом». Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу туляков.

Счёт в игре открыл Евгений Марков. Затем Марков реализовал пенальти. «Оренбург» занимает первое место в Футбольной национальной лиге.

Команда Миодрага Божовича после 18 матчей в Российской Премьер-Лиге занимает в турнирной таблице 12-ю строчку, набрав 19 очков. Столько же и у «Нижнего Новгорода», но нижегородцы расположились ниже из-за худших дополнительных показателей.

26 февраля тульский «Арсенал» возобновит сезон в чемпионате России гостевым матчем с «Сочи». 2 марта «пушкари» во Владикавказе встретятся с «Аланией» в матче 1/8 финала Кубка России.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
19 февраля 2022, суббота. 11:30 МСК
Арсенал
Тула, Россия
Окончен
2 : 0
Оренбург
Оренбург, Россия
1:0 Марков – 0'   2:0 Марков – 0' (пен)
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