Хави: де Йонг — футболист, которому суждено остаться в «Барселоне» на много лет

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о полузащитнике команды Френки де Йонге.
«Де Йонг — футболист, которому суждено остаться в этом клубе на много лет. Он великолепен и играет на хорошем уровне. Френки сделал шаг вперёд: теперь он выглядит динамично и помогает в обороне», — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
24-летний де Йонг стал футболистом «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из «Аякса» за € 86 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 19 матчах испанской Ла Лиги забил два гола и отдал две голевые передачи. Соглашение де Йонга с «Барселоной» рассчитано до 2026 года.
«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби:
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