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Экс-игрок «Спартака» — о переходе в «Химки»: рад подписать контракт с командой

Экс-игрок «Спартака» — о переходе в «Химки»: рад подписать контракт с командой
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Нападающий «Химок» Александр Руденко прокомментировал переход в подмосковную команду.

«Как я и ожидал, меня хорошо приняли в коллективе. Пока не успел познакомиться с командой. Только подписал контракт, чему я очень рад. С «Химками» я пересекался несколько лет, когда играл в ФНЛ. Сейчас это очень амбициозная команда, которая выступает на другом уровне. Будем двигаться только вперёд.

Из команды знаком с Эльмиром Набиуллиным по «Сочи» и своим земляком Денисом Глушаковым. Перед переходом связался с ним. Он ответил, что ждёт меня в «Химках» и поддержит. Сказал, чтобы я не сомневался. Сейчас начинается новый этап в моей карьере, чему очень рад. Хочу вернуться на свой уровень и помочь клубу с решением задачи», — приводит слова Руденко пресс-служба «Химок» на официальном сайте.

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