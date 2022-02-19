Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» забил 100 голов в этом сезоне. За весь прошлый сезон было 97 мячей

«Ливерпуль» забил 100 голов в этом сезоне. За весь прошлый сезон было 97 мячей
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, в матче 26-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Энфилд» встречались «Ливерпуль» и «Норвич». Матч закончился победой домашней команды со счётом 3:1.

В этой игре «Ливерпуль» достиг отметки в 100 голов в этом сезоне. В топ-5 лиг Европы 100 или больше голов пока что забила только «Бавария», у которой 108 мячей.

Кроме того, в 39 матчах этого сезона «Ливерпуль» уже забил больше голов, чем за весь прошлый (97 в 53 играх).

Луис Диас забивает «Норвичу» с передачи Джордана Хендерсона:

«Ливерпуль» набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице английского чемпионата. На первой позиции идёт «Манчестер Сити» (63). Команда Пепа Гвардиолы является действующим чемпионом Англии.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022