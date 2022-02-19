«Ливерпуль» забил 100 голов в этом сезоне. За весь прошлый сезон было 97 мячей
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Сегодня, 19 февраля, в матче 26-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Энфилд» встречались «Ливерпуль» и «Норвич». Матч закончился победой домашней команды со счётом 3:1.
В этой игре «Ливерпуль» достиг отметки в 100 голов в этом сезоне. В топ-5 лиг Европы 100 или больше голов пока что забила только «Бавария», у которой 108 мячей.
Кроме того, в 39 матчах этого сезона «Ливерпуль» уже забил больше голов, чем за весь прошлый (97 в 53 играх).
Луис Диас забивает «Норвичу» с передачи Джордана Хендерсона:
«Ливерпуль» набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице английского чемпионата. На первой позиции идёт «Манчестер Сити» (63). Команда Пепа Гвардиолы является действующим чемпионом Англии.
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