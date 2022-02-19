«Реал» — «Алавес»: стали известны стартовые составы на матч 25-го тура Ла Лиги

Сегодня, 19 февраля, пройдёт матч 25-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом» и «Алавесом». Встреча начнётся в 23:00 мск.

Команды объявили стартовые составы на игру.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Вальверде, Модрич, Асенсио, Бензема, Винисиус.

Запасные: Лунин, Начо, Марсело, Себальос, Камавинга, Кроос, Иско, Васкес, Бэйл, Азар, Родриго, Йович.

«Алавес»: Пачеко, Дуарте, Лежён, Миазга, Тенаглия, Н'Диайе, Эскаланте, Пина, Хасон, Риоха, Хоселу.

Запасные: Сивера, Абкар, Агиррегабирия, Лопес, Химо, Гарсия, Мойя, Мендес, Пельистри, Понс, Вальехо, Де ла Фуэнте.

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