«Кадис» и «Хетафе» обменялись голами в матче 25-го тура Ла Лиги

Сегодня, 19 февраля, в матче 25-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе местная одноимённая команда принимала «Хетафе». Встреча завершилась ничьей 1:1.

На 6-й минуте счёт в матче с пенальти открыл нападающий «Хетафе» Борха Майораль.

Майораль с пенальти открывает счет в матче с «Кадисом»:

На 45-й минуте Альваро Негредо с передачи Луиса Эспино сравнял счёт. Команды больше не отличились, встреча завершилась вничью — 1:1.

Негредо сравнивает счет после классного ассиста:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

«Хетафе» набрал 26 очков и поднялся на 15-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. «Кадис» с 20 очками расположился на 18-й позиции.