«Кадис» и «Хетафе» обменялись голами в матче 25-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 19 февраля, в матче 25-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе местная одноимённая команда принимала «Хетафе». Встреча завершилась ничьей 1:1.
На 6-й минуте счёт в матче с пенальти открыл нападающий «Хетафе» Борха Майораль.
Майораль с пенальти открывает счет в матче с «Кадисом»:
На 45-й минуте Альваро Негредо с передачи Луиса Эспино сравнял счёт. Команды больше не отличились, встреча завершилась вничью — 1:1.
Негредо сравнивает счет после классного ассиста:
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«Хетафе» набрал 26 очков и поднялся на 15-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. «Кадис» с 20 очками расположился на 18-й позиции.
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