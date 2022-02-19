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«Кадис» и «Хетафе» обменялись голами в матче 25-го тура Ла Лиги

«Кадис» и «Хетафе» обменялись голами в матче 25-го тура Ла Лиги
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Сегодня, 19 февраля, в матче 25-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе местная одноимённая команда принимала «Хетафе». Встреча завершилась ничьей 1:1.

На 6-й минуте счёт в матче с пенальти открыл нападающий «Хетафе» Борха Майораль.

Майораль с пенальти открывает счет в матче с «Кадисом»:

На 45-й минуте Альваро Негредо с передачи Луиса Эспино сравнял счёт. Команды больше не отличились, встреча завершилась вничью — 1:1.

Негредо сравнивает счет после классного ассиста:

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«Хетафе» набрал 26 очков и поднялся на 15-ю строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. «Кадис» с 20 очками расположился на 18-й позиции.

Испания - Примера. 25-й тур
19 февраля 2022, суббота. 20:30 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
1 : 1
Хетафе
Хетафе
0:1 Майораль – 6' (пен)   1:1 Негредо – 45+2'
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