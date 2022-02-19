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Френки де Йонг не собирается уходить из «Барселоны»

Френки де Йонг не собирается уходить из «Барселоны»
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Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг признался, что игра в составе испанского клуба была для него мечтой.

«Я очень счастлив играть за «Барселону». Это была моя мечта, и мне нравится играть здесь. Я хочу остаться здесь на много лет», — приводит слова де Йонга журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

24-летний де Йонг стал футболистом «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из «Аякса» за € 86 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 19 матчах испанской Ла Лиги забил два гола и отдал две голевые передачи. Соглашение де Йонга с «Барселоной» рассчитано до 2026 года.

«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби:

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