Френки де Йонг не собирается уходить из «Барселоны»
Поделиться
Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг признался, что игра в составе испанского клуба была для него мечтой.
«Я очень счастлив играть за «Барселону». Это была моя мечта, и мне нравится играть здесь. Я хочу остаться здесь на много лет», — приводит слова де Йонга журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
24-летний де Йонг стал футболистом «Барселоны» летом 2019 года, перейдя из «Аякса» за € 86 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 19 матчах испанской Ла Лиги забил два гола и отдал две голевые передачи. Соглашение де Йонга с «Барселоной» рассчитано до 2026 года.
«Барселона» сыграла вничью с «Эспаньолом» в каталонском дерби:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 19 февраля 2022
-
23:25
-
23:23
-
23:02
-
23:02
-
23:00
-
22:46
-
22:43
-
22:33
-
22:28
-
22:28
-
22:00
-
21:56
-
21:56
-
21:41
-
21:41
-
21:27
-
21:22
-
21:02
-
20:50
-
20:40
-
20:29
-
20:29
-
20:14
-
20:04
-
20:03
-
19:59
-
19:58
-
19:54
-
19:35
-
19:30
-
19:29
-
19:18
-
19:03
-
18:35
-
18:09
Партнерский контент