Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после поражения в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (2:3).

«После того как «Тоттенхэм» отошёл назад, они защищались так глубоко и так компактно – это было невероятно. Думаю, мы сыграли хорошо. Мы создали много моментов. Не могу сказать ничего плохого о команде. Они играли так, как я ожидал от них. Они были хороши и создали много пространства для контратак, но в целом мы неплохо справились и провели хорошую игру. Все знают, что Кейн может делать. Во время первого гола мы плохо защищались, но через 10-15 минут создали много моментов. Льорис был великолепен. Мы должны забивать больше», — приводит слова Гвардиолы BBC.

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«Манчестер Сити» (63 очка) идёт на первом месте в АПЛ, «Тоттенхэм», в свою очередь, набрав 39 очков, находится на седьмом месте.