«Реал» определился с главными трансферными целями на лето

Мадридский «Реал» определился с трансферной стратегией на ближайшее лето. «Королевский клуб» намерен усилить линию нападения. Других масштабных изменений не планируется, информирует Marca.

Приоритетные трансферные цели «Реала» на лето – подписание Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» и Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии». Руководство мадридского клуба обратится к другим кандидатурам только в случае срыва этих двух трансферов.

Кроме того, «Реал» рассмотрит варианты продажи нескольких своих игроков, чтобы выделить средства на возможное подписание полузащитника или вингера.

Напомним, «Реал» лидирует в чемпионате Испании, набрав 57 очков. В следующем матче «сливочные» 26 февраля сыграют на выезде с «Райо Вальекано».

«Реал Мадрид» — «Алавес». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 25-й тур:

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