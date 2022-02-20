«Реал» определился с главными трансферными целями на лето

Мадридский «Реал» определился с трансферной стратегией на ближайшее лето. «Королевский клуб» намерен усилить линию нападения. Других масштабных изменений не планируется, информирует Marca.
Приоритетные трансферные цели «Реала» на лето – подписание Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» и Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии». Руководство мадридского клуба обратится к другим кандидатурам только в случае срыва этих двух трансферов.
Кроме того, «Реал» рассмотрит варианты продажи нескольких своих игроков, чтобы выделить средства на возможное подписание полузащитника или вингера.
Напомним, «Реал» лидирует в чемпионате Испании, набрав 57 очков. В следующем матче «сливочные» 26 февраля сыграют на выезде с «Райо Вальекано».
«Реал Мадрид» — «Алавес». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 25-й тур:
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