Обамеянг забил первые голы за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг отличился в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией». Габонский форвард открыл счёт в матче и забил свой первый гол в составе сине-гранатовых.
На 23-й минуте матча Обамеянг обработал заброс от защитника Жорди Альбы, а затем пробил в верхний угол ворот грузинского вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили.
Обамеянг открывает счет в матче с паса Альбы:
На 38-й минуте Обамеянг оформил дубль с передачи Гави.
Обамеянг оформляет дубль с передачи Гави:
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32-летний Обамеянг перешёл в «Барселону» в зимнее трансферное окно в качестве свободного агента. Ранее нападающий расторг контракт с лондонским «Арсеналом», за который выступал с января 2018 года. Обамеянг подписал с испанской командой контракт до 2025 года.
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