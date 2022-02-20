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Обамеянг забил первые голы за «Барселону»

Обамеянг забил первые голы за «Барселону»
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Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг отличился в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Валенсией». Габонский форвард открыл счёт в матче и забил свой первый гол в составе сине-гранатовых.

На 23-й минуте матча Обамеянг обработал заброс от защитника Жорди Альбы, а затем пробил в верхний угол ворот грузинского вратаря «Валенсии» Георгия Мамардашвили.

Обамеянг открывает счет в матче с паса Альбы:

На 38-й минуте Обамеянг оформил дубль с передачи Гави.

Обамеянг оформляет дубль с передачи Гави:

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32-летний Обамеянг перешёл в «Барселону» в зимнее трансферное окно в качестве свободного агента. Ранее нападающий расторг контракт с лондонским «Арсеналом», за который выступал с января 2018 года. Обамеянг подписал с испанской командой контракт до 2025 года.

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