Агуэро: французские СМИ убивают Месси? Они смотрят матчи спиной? Лео хорошо играет
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33-летний бывший аргентинский футболист «Барселоны» Серхио Агуэро, завершивший профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем, поделился мнением о выступлениях аргентинского нападающего Лионеля Месси за «Пари Сен-Жермен».
«Мы постоянно общаемся с Лео, и не только с ним — у нас есть группа, в которую входят игроки сборной. Французские СМИ убивают Месси? Они смотрят матчи спиной? Месси хорошо играет. Лео всегда на пять уровней выше остальных», — приводит слова Агуэро Marca.
Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.
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