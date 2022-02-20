Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Химках» ответили на вопрос, в каком случае Илья Лантратов может покинуть клуб зимой

В «Химках» ответили на вопрос, в каком случае Илья Лантратов может покинуть клуб зимой
Комментарии

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал возможную продажу голкипера Ильи Лантратова этой зимой.

«Что касается возможной продажи Лантратова зимой, всё будет зависеть от нескольких факторов: предложение клуба и паритетная позиция, на которой мы хотели бы остановиться — Илья должен стать основным игроком, а не сидеть на лавочке. Всё будет зависеть и от позиции игрока, и от предложения, которое сделает клуб», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» сделал подмосковной команде официальное предложение по трансферу 26-летнего футболиста. Действующее соглашение Лантратова с «Химками» рассчитано до 2025 года. Рыночная стоимость российского вратаря оценивается аналитическим порталом Transfermarkt в € 2 млн.

Новость по теме
«Зенит» сделал официальное предложение «Химкам» по трансферу Лантратова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022