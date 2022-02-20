В «Химках» ответили на вопрос, в каком случае Илья Лантратов может покинуть клуб зимой

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал возможную продажу голкипера Ильи Лантратова этой зимой.

«Что касается возможной продажи Лантратова зимой, всё будет зависеть от нескольких факторов: предложение клуба и паритетная позиция, на которой мы хотели бы остановиться — Илья должен стать основным игроком, а не сидеть на лавочке. Всё будет зависеть и от позиции игрока, и от предложения, которое сделает клуб», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» сделал подмосковной команде официальное предложение по трансферу 26-летнего футболиста. Действующее соглашение Лантратова с «Химками» рассчитано до 2025 года. Рыночная стоимость российского вратаря оценивается аналитическим порталом Transfermarkt в € 2 млн.