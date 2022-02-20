Рангник — о матче с «Лидсом»: наверное, игра понравилась всем, кроме тренеров

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал победу над «Лидсом» (4:2) в матче чемпионата Англии.
«Наверное, всем, кроме тренеров, понравилась игра. Она не была скучной, она была напряжённой, и было постоянное ощущение, что что-то произойдёт. Вот таким и должен быть футбол.
Нам потребовалось 15 минут, чтобы взять игру под контроль, но затем мы начали играть хорошо. В перерыве мы полностью осознавали, что должны сохранить инициативу, но пропустили два гола за две минуты, и это изменило всю игру.
Атмосфера была потрясающей, мы проявили зрелость и сохранили холодную голову. Мы показали зрелость, и это был единственный способ снова взять ситуацию под контроль.
Голы «Лидса»? Первый пришёл из ниоткуда, второй получился хорошим. Возможно, мы могли бы лучше защищаться, но счёт был 2:2. То же самое было в игре с «Астон Виллой», вот почему было важно правильно отреагировать.
Это то отношение, которое мы должны показывать, если хотим добиться успеха в этом сезоне — как в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов. Не только результат, но и то, как мы его достигли, важен перед матчем [с «Атлетико»] в среду и также перед матчами в лиге», — цитирует Рангника BBC Sport.
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