А. Березуцкий — о Карраскале: это спортсмен, который умеет играть в футбол и его понимает

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий подвёл итоги товарищеского матча с «Рубином» (1:1) и прокомментировал дебют полузащитника Хорхе Карраскаля.



«Хороший матч, хорошо подвигались. В первом тайме «Рубин» имел преимущество, во втором — мы играли гораздо лучше. Хороший спарринг перед возобновлением сезона. Все новички вышли в стартовом составе? Это было запланировано, что в первом и во втором тайме будут играть все, потому что нас сегодня было не так много.



Трансфер Карраскаля? Это к спортивному директору. Это спортсмен, который умеет играть в футбол и его понимает. Техничный, может обыграть. Игрок атакующей четвёрки или тройки в зависимости от того, как мы будем играть. Удаление? Я не знаю, было оно или нет, это товарищеская игра. Судья решил дать две жёлтые, нет смысла об этом говорить.



Эджуке вышел вместо удалённого Карраскаля? Да, перед каждой товарищеской игрой обговариваются правила. Это обычная практика в товарищеских матчах на сборах», — рассказал Березуцкий в видео на Youtube-канале ЦСКА.