А. Березуцкий объяснил, почему ЦСКА отменил матч с «Текстильщиком»

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему клуб не проведёт товарищеский матч с ивановским «Текстильщиком», который был запланирован на 21 февраля.

«Был план сыграть. Хотели дать сыграть всем по 90 минут, добавив нескольких игроков молодёжки. Но стало понятно, что придётся взять 5-7 игроков, и матч потерял смысл», — приводит слова Березуцкого пресс-служба армейцев в «Телеграме».

Сегодня, 20 февраля, ЦСКА проводил товарищеский матч с казанским «Рубином». Встреча проходила в закрытом режиме и закончилась ничейным результатом — 1:1.



26 февраля ЦСКА возобновит сезон в Российской Премьер-Лиги после зимней паузы гостевым матчем со «Спартаком». Начало матча на «Открытие Банк Арене» — в 19:00 мск.