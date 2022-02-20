А. Березуцкий объяснил, почему ЦСКА отменил матч с «Текстильщиком»
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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий объяснил, почему клуб не проведёт товарищеский матч с ивановским «Текстильщиком», который был запланирован на 21 февраля.
«Был план сыграть. Хотели дать сыграть всем по 90 минут, добавив нескольких игроков молодёжки. Но стало понятно, что придётся взять 5-7 игроков, и матч потерял смысл», — приводит слова Березуцкого пресс-служба армейцев в «Телеграме».
Сегодня, 20 февраля, ЦСКА проводил товарищеский матч с казанским «Рубином». Встреча проходила в закрытом режиме и закончилась ничейным результатом — 1:1.
26 февраля ЦСКА возобновит сезон в Российской Премьер-Лиги после зимней паузы гостевым матчем со «Спартаком». Начало матча на «Открытие Банк Арене» — в 19:00 мск.
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