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Хави и тренеры «Барселоны» эмоционально встретили игроков после победы над «Валенсией»

Хави и тренеры «Барселоны» эмоционально встретили игроков после победы над «Валенсией»
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Тренерский штаб «Барселоны» во главе с наставником Хави эмоционально встретил футболистов команды в подтрибунном помещении после гостевой победы над «Валенсией» (4:1) в 25-м туре чемпионата Испании.

Голами в составе сине-гранатовых в матче отметились Френки де Йонг и Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший хет-трик. У «Валенсии» отличился Карлос Солер.

«Барселона» набрала в испанской Ла Лиге 42 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата четвертое место, имея матч в запасе. В следующем туре команда Хави встретится с «Атлетиком», но перед этим сыграет ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи».

«Валенсия» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 25-й тур:

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