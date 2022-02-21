Хави и тренеры «Барселоны» эмоционально встретили игроков после победы над «Валенсией»

Тренерский штаб «Барселоны» во главе с наставником Хави эмоционально встретил футболистов команды в подтрибунном помещении после гостевой победы над «Валенсией» (4:1) в 25-м туре чемпионата Испании.
Голами в составе сине-гранатовых в матче отметились Френки де Йонг и Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший хет-трик. У «Валенсии» отличился Карлос Солер.
«Барселона» набрала в испанской Ла Лиге 42 очка и занимает в турнирной таблице чемпионата четвертое место, имея матч в запасе. В следующем туре команда Хави встретится с «Атлетиком», но перед этим сыграет ответную встречу 1/16 финала Лиги Европы с «Наполи».
«Валенсия» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 25-й тур:
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