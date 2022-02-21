Юрген Клопп сообщил о травме форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии нападающего мерсисайдского клуба Роберто Фирмино.
«Мы даже не знали, что у Бобби есть какая-то проблема, пока он не почувствовал дискомфорт после матча с «Интером». Мы думали, что это мелочь, но позже стало известно, что у Фирмино мышечная травм. Мы должны проанализировать всё и понять, сколько займёт восстановление. Пока не знаю, когда он вернётся на поле», — приводит слова Клоппа The Athletic.
Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Интер» — «Ливерпуль» Фирмино забил один из голов. Встреча, прошедшая на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия), завершилась победой английского клуба со счётом 2:0. Ответная игра пройдёт 8 марта на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).
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